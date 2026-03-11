ETV Bharat / state

ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಬಾರಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್: ನಿತ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಮ್​, ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗೆಟ್​ ಮುಚ್ಚಿದಾಗಲೂ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ.

DAKSHINA KANNADA PANDESHWAR RAILWAY GATE ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ TRAFFIC PROBLEM CUZ OF RAILWAY GATE
ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್​ನಿಂದಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಮ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 11, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಲೆವೆಲ್​​ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್​​ ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಕಾರಣ ಗೇಟ್​​ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿತ್ಯವೂ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗೇಟ್​ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 16 ಬಾರಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ 9.30ರ ನಡುವೆ ಪೀಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದರ್ಭವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

pandeshwar-railway-gate-closure-16-times-daily-spark-traffic
ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಬಾರಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕೆ ಸರಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಟ್ ತೆರೆದ ನಂತರವೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರಿಯಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆ Awake Kudla ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ರಿಂದ 16 ಬಾರಿ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪೀಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೇಟ್ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು Awake Kudla ಸದಸ್ಯ ಪುನೀತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ವಾಹನಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಗೇಟ್ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುನೀತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

pandeshwar-railway-gate-closure-16-times-daily-spark-traffic
ನಿತ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಮ್​, ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಮಸ್ಯೆ (ETV Bharat)

ಅಂಡರ್​​ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಳಿಕ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡ್ಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವವರು ಈಗ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಂಸದ ಕ್ಯಾ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ಬೂಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಸದರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಗೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಾಗರಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ 183 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ; 31 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
PANDESHWAR RAILWAY GATE
ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್
TRAFFIC PROBLEM CUZ OF RAILWAY GATE
PANDESHWAR RAILWAY CROSSING ISSUE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.