ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನೀರಗಂಟಿ ರಮೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ; ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ

ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗಿರದೆ ನೀರುಗಂಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

CHIKKAMAGALURU ನೀರಗಂಟಿ ರಮೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ PANCHAYAT RAJ DEPT COMMISSIONER
ಮೃತ ನೀರಗಂಟಿ ರಮೇಶ್ (ETV Bharat)
Published : March 19, 2026 at 4:15 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಆಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರುಗಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಮೇಶ್​​​ ಹೆಚ್​ಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ನೀರುಗಂಟಿ ರಮೇಶ್‌ ಹೆಚ್​ಡಿ (47) ಅವರಿಗೆ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್​ಡಿ ಅವರು 15.03.2026 ರಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಡೆತ್​ನೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್​ಡಿ ಅವರಿಗೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಂಚತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅವರು 15.03.2026 ರಂದು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಆಲ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 15.03.2026 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 0004/2026 ರಂತೆ FIRನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿವಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಟದ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ರಮೇಶ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೇ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ವೇತನ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ. ಅರುಂಧತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

