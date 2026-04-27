ದಾವಣಗೆರೆ: ಲೆಕ್ಕಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನ, ಬಾರೋ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿನಿ ಅಂತ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಟ್ರಸ್ಟಿ
ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಕಡೆಯ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 27, 2026 at 4:45 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡುವೆ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಇಂದು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಲೆಕ್ಕಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ ಉಮಾಪತಿಯವರು ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಸಿ ಉಮಾಪತಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯಿತು. ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಬಿ.ಸಿ ಉಮಾಪತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದರು.
ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಹೆಚ್. ಎಸ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ 'ಬಾರೋ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿನಿ' ಎಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಳಿದು ಹೋದರು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ದಿವಂಗತ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರ ಮಗ. ನೀವು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಕತ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ ನನ್ನ ತಾಕತ್ ತೋರುಸ್ತಿನಿ ಎಂದ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಯುವ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ ಉಮಾಪತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳೋರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೂದಿಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳರು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ: ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವ ಅಭಿಯಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಸಿ ಉಮಾಪತಿ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ವೇಳೆ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದರು. ಬಿ.ಸಿ ಉಮಾಪತಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಿ.ಸಿ ಉಮಾಪತಿ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದರು.
ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ. ಸಿ ಉಮಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಕರೆ: ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ ಉಮಾಪತಿಯವರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಉಮಾಪತಿಯವರು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲು ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಪಡೆಯಲು ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೋವು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಏನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಹೆದರಲ್ಲ" ಎಂದರು.
