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ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿಮೇಳ: ನಿತ್ಯ 22 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುವ 'ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿ' ಎಮ್ಮೆ, 'ಪುಂಗನೂರು' ಗಿಡ್ಡ ಹಸು ಕಮಾಲ್!

ಸಣ್ಣ ದೇಹಾಕೃತಿಯ ಆಕಳುಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ 8 ಲೀಟರ್​​ ಹಾಲು ನೀಡಬಲ್ಲವು. ಪುಂಗನೂರು ತಳಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

pancha-kalyani-buffalo-and-punganur-breed-cow-attract-people-at-dharwad-agricultural-fair
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ 'ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿ' ಎಮ್ಮೆ, 'ಪುಂಗನೂರು' ಗಿಡ್ಡ ಹಸು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 3:40 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಧಾರವಾಡ: ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಲೋಕವೇ ನೆರೆದಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆ, ಹಸು, ಹೋರಿ, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಶ್ವಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ರೈತರು, ನೋಡುಗರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಅತೀ ದೈತ್ಯ ದೇಹದ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿ(ಜಾಫ್ರಬಾದಿ) ಎಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇಗೂರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 36 ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಫ್ರಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಜನರ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.

pancha-kalyani-buffalo-and-punganur-breed-cow-attract-people-at-dharwad-agricultural-fair
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿಮೇಳ (ETV Bharat)

ಬಿಳಿ ಕಣ್ಣು, ಹಣೆ, ಬಾಲ, ಪಾದ, ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಮ್ಮೆಯೂ ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗಿರ್ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದೆ. 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 9 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 50 ಕೆಜಿ ಮೇವು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 2ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ನಿತ್ಯ 20ರಿಂದ 22 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿ ತಳಿಯನ್ನೂ ಇತರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಂತೆ ಸಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಗೋಶಾಲೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎನ್. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಗೋಶಾಲೆಯ ಯಗೀರ್ ಮತ್ತು ಪುಂಗನೂರು ತಳಿ ಆಕಳುಗಳೂ ಸಹ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಪುಂಗನೂರು ತಳಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಯ ಆಕಳು, ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಲ ಹಣೆ, ಗಿಡ್ಡ ಗೋಪುರಾಕೃತಿಯ ಹಿಂಬಾಗಿದ ಕೊಂಬು, ಉದ್ದ ಕತ್ತು, ಪುಟ್ಟ ಕಾಲುಗಳು ಇವುಗಳ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಕೇವಲ 60ರಿಂದ 107 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್​ ಎತ್ತರದ, 115ರಿಂದ 170 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪುಂಗನೂರು ತಳಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

pancha-kalyani-buffalo-and-punganur-breed-cow-attract-people-at-dharwad-agricultural-fair
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿಮೇಳ (ETV Bharat)

ಸಣ್ಣ ದೇಹಾಕೃತಿಯ ಹಸುಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ 8 ಲೀಟರ್​​ ಹಾಲು ನೀಡಬಲ್ಲವು. ಈ ತಳಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎನ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವಲ್ಲದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಥಾರ್‌ಪಾರ್ಕರ್ ತಳಿಯ ಆಕಳು, ಹೋರಿ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ, ಸಂಕುಚಿತ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೃಷಿಕರು, ಹೈನುಗಾರರು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

pancha-kalyani-buffalo-and-punganur-breed-cow-attract-people-at-dharwad-agricultural-fair
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿಮೇಳ (ETV Bharat)

ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬದ ಹೋರಿಗಳೂ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ವೀರಾಪುರದ ಓಂಕಾರ್ ಎತ್ತುಗಳ ಜೋಡಿ ನೋಡಲು ರೈತರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಈ ಜೋಡಿ ಹೋರಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದವು.

ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗೋವು ಹಾಗೂ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಿತ್ತೂರು ರೈತ ಸಂತೋಷ ಪೂಜಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ‌ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನಾ ತರಹದ ಎಮ್ಮೆ, ಹಸು, ಎತ್ತುಗಳು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15 ಲೀಟರ್​ಗೂ‌ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಕಬಹುದು. ನಮ್ಮಂತ ರೈತರಿಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ರೈತರು ಸಾಕಬಹುದು‌ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದರೆ ರೈತರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRI ವೈದ್ಯರ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ವರದಿ

TAGGED:

PUNGANUR COW
DHARWAD AGRICULTURAL FAIR
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿಮೇಳ
ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಮ್ಮೆ
PANCHA KALYANI BUFFALO

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