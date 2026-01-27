ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕುದುರೆ ಓಟವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ರಾಸುಗಳು!
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
Published : January 27, 2026 at 10:05 AM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಹ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ಚಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜನಮನ ಸೆಳೆದು ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷವಿಡೀ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ರಾಸುಗಳನ್ನು ರೈತ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು. ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಾಜ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಬಗಳೇ ತುಂಡಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡುವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವಂತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮವಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಛೇ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಎನ್ನುವ ನಿರಾಸೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದವು.
ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಬೆವರು ಬರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ರಾಸುಗಳು ನೋಡುಗರಿಗಂತೂ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡಿದವು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು, ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದಂಗಾದರು. ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ, ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜೋಡೆತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಿಯರು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಶುರುವಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದಂತೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲ ಎತ್ತುಗಳಂತೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಓಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರನ್ನು-ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸಿದವು. ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೋಡಲೆಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೀಳದಂತೆ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರಥಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಎತ್ತುಗಳು, ಓಡಿಸುವ ಸಾರಥಿಗಳೂ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
ಈ ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗಜೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾವನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹುರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಹುರುಳಿ ಕಾಳು, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 15 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. 9 ಕಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತು ಸಾಕಿ, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
