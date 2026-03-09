ETV Bharat / state

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರ; ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಯುವಕರ ವಿಶಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ

ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಯುವಕರು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಶಾರದೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 9, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಜನರು ಶಾಲೆ ಉಳಿವಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಯುವಕರು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಯುವಕರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು-ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ವಿವಿಧ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ನೆರವು ಪಡೆದು ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಶಾಲೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪ: ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೈದುವಳ್ಳಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘ -ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

"ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುವ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ಲಾಘನೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಯುವಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ: ಗ್ರಾಮದ ಹುಡುಗರ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದಾನಿಗಳು ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. 55 ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪೈಂಟ್, ಮೈದಾನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಂದಿಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಮೂಲದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ತಂಡ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು (ETV Bharat)

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಚಿತ್ರ: ವರ್ಣಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪರ್ವತಗಳ ಸಾಲು, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ದಸರಾ ವೈಭವ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡುಗರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡ ಮಂದಿ ಭೇಷ್ ಎಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ರೂಪವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರಯೋಧರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

