ಮಾಸಾಶನ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿಗೆ ಬುಟ್ಟಿ ನೇಯುವ ಸ್ಥಿತಿ!
ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಖಾತೆಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಜಮೆಯಾಗದೆ, ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬುಟ್ಟಿ ನೇಯುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಲಾವಿದೆ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 23, 2026 at 2:20 PM IST
ವಿಜಯನಗರ: ಅಖಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಲಾವಿದೆ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅವರು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬುಟ್ಟಿ ನೇಯುವ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಮಾಸಾಶನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಸೇರದಿರುವುದರಿಂದ, ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ದುಡಿದು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಮಾಸಾಶನವಾಗಿ ₹2,500 ಹಾಗೂ 'ಮೈತ್ರಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹1,200 ಮಾಸಾಶನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣವೂ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸತತ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಮಾಸಾಶನ ಬಾರದಿರುವುದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋಗತಿ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಂಜಮ್ಮ ಅವರು ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗೌರವಧನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸು 60 ದಾಟಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ: ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿ ನೇಯುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ, ಈಗಾಗಲೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೇಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ಈ ರೀತಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲೆತದ್ದು ಎಂದು ಜೋಗತಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹300 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ₹500ರಿಂದ ₹600ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬಂದರೂ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: "ಜೋಗತಿ ಕಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಗೌರವಧನವೂ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ವಯಸ್ಸು 60 ದಾಟಿದೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂವರು-ನಾಲ್ವರನ್ನು ಸಾಕಬೇಕಿದೆ. ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜೋಗತಿಯರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯೇ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇರುವ ದಾರಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಲು ಬುಟ್ಟಿ ನೇಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ ರಂಗಣ್ಣವರ ಅವರು, "ಫಲಾನುಭವಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನಪದ ಕಲೆಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆಯೇ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬುಟ್ಟಿ ನೇಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಕಲಾವಿದರ ಮಾಸಾಶನ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿನ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗೌರವದ ಜತೆಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವೂ ತಲುಪುವಂತಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು:
- 2021ರಲ್ಲಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
- 2010 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
- 2022 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ. ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
- 2021ರಲ್ಲಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನ "ನಡುವೆ ಸುಳಿವ ಹೆಣ್ಣು" ವನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿವಿ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು
- ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಹಿರಿಮೆ
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