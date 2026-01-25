ETV Bharat / state

ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ರೋಗಿಗಳ ಆಶಾಕಿರಣ ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿಗೆ 'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ಗರಿ

ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೂಲಕ ಕುಸುಮ ರೋಗಪೀಡಿತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

DR SURESH HANAGAWADI
ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ (ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ), ಬಾಲಕನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ(ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 25, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ' ಆರಂಭಿಸಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿರುವ ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾಕ್ಕೆ(ಕುಸುಮ ರೋಗ) ತುತ್ತಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ ಅವರು, ತನ್ನಂತೆ ಇತರೆಯವರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರೋಗಪೀಡಿತರ ಆರೈಕೆ‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ಹನಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ ಅವರು, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ರೋಗ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಸ್​​ಎಸ್​ ಲೇಔಟ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Dr Suresh Hanagawadi
ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ (ETV Bharat)

1990ರಲ್ಲಿ 9 ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ರೋಗಿಗಳ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸೊಸೈಟಿ‌‌ಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಒಟ್ಟು 980 ರೋಗಿಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ ಅವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಾಥ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಸ್‌.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ: ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. 1999ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ದಿನದಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲು ಎಸ್‌ಪಿಬಿ ಅವರು, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಮಕ್ಕಳ ರೋಧನೆ ಕೇಳಿ ಮರುಗಿದ್ದರು. 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಮೇಘಾ ಗಾಯನದ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಸಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Dr Suresh Hanagawadi
ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ (ETV Bharat)

ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗಾಡ್ ಮದರ್ (ಜಿಎಂ) ಕಿರುವಾಡಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀಡಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಧನೆ.

ನಾನೂ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ: ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 9 ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ‌. ತಾಯಂದಿರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್​ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀನೆಟಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಗರ್ಭದಿಂದ ಆಮ್ಲಾ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್​ ಎಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕ್​​​ನಿಂದ ಆ ಮಗುಗೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮಾವನವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ತಾಯಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೂ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತ್ತು" ಎಂದರು.

Dr Suresh Hanagawadi
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ (ETV Bharat)

ಮಾವ ಸಾವಿನಿಂದ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯನಾದೆ: "ನನ್ನ ಮಾವನವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅಂದು ಔಷಧ ಸಿಗದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು, ನನ್ನ ಮಾವನವರು ಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಈ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ವೈದ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಗ ನನ್ನ ಮಾವ ನೀನು ವೈದ್ಯನಾಗು ಎಂದರು. ನಂತರ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಓದಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಾವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯನಾದೆ. ಬಳಿಕ ಎಂಡಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಾಜಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆ. ಜೆಜೆಎಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕನಾದೆ. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ 35 ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿವ್ಯಾಂಜನ್' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಲದೆ 2025 ಜನವರಿ 26ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಮರೆಯಲಾಗದು" ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

PADMA SHRI ANNOUNCED
PADMA AWARDS 2026
DAVANAGERE
ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ
DR SURESH HANAGAWADI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.