ETV Bharat / state

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿತು.

MANDYA ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ ANKE GOWDA PADMA SHRI
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 26, 2026 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಡ್ಯ: ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲೇ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಲಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಣ್ಯಾರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕೇಗೌಡರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರೀಗೌಡ ಮತ್ತು ನಿಂಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರರಾದ ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಸದ್ಯ 78 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಇವರು 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.

ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ (ETV Bharat)

'ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸವಿರಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹದಂತಹ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ.ಅನಂತರಾಮು ಅವರು ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡ ಗೌಡರು, ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇದೀಗ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕ ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಂಡವಪುರ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಳಾಧಿಕಾರಿ (ಟೈಮ್‌ ಆಫಿಸರ್‌)ಯಾಗಿ ದುಡಿದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯನ್ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಹರಿಖೋಡೆಯವರು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ₹80 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಕೇಗೌಡ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಾಲಯಕ್ಕೆ 'ಪುಸ್ತಕದ ಮನೆ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪುಸಕ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳು, ರಷ್ಯನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ.

MANDYA ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ ANKE GOWDA PADMA SHRI
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ (ETV Bharat)

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಸಾವಿರಾರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಕುರಿತ 2500 ಕೃತಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಮಹಾಭಾರತ, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಕೃತಿಗಳು, ಬೈಬಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ‌ಕೃತಿಗಳು, ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯದ 1,500 ಕೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲದ 18 ಪುರಾಣಗಳು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಋಗ್ವೇದದ 35 ಸಂಪುಟಗಳು, 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಓದಲು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.

ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಲಿಮ್ಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅರಸಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದೀಗ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರವಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

MANDYA ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ ANKE GOWDA PADMA SHRI
ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ: ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಂಕೇಗೌಡರು, ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನ ‌ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು‌ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವರ ಮನೆಯೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಭಂಡಾರ! ಮಂಡ್ಯದ ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹಿ ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ 'ಪದ್ಮಶ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'

TAGGED:

MANDYA
ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ
ANKE GOWDA PADMA SHRI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.