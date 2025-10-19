ಹಾವೇರಿ: ಜೀವಂತ ಮಗಳು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ! ಲೋಪ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಚೇರಿ ಅಲೆದಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದ ತಂದೆ!
ಜೀವಂತ ಮಗಳನ್ನು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಎಂದು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ/
Published : October 19, 2025 at 1:48 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಜೀವಂತ ಬಾಲಕಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ!. ಹೌದು, ಜೀವಂತ ಮಗಳನ್ನು 'ಮೃತ' ಎಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಟುವಂತಾಗಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಿರುವ ಪಡಿತರ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಜೀವಂತವಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪಡಿತರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುವುದು. ಪರಿಣಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸ್ಕಾಲರಶಿಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಹನಾಗೆ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ.
"ಇತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಸರ್ವರ್ ಬಂದಾಗ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ನಾನೇ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ. ನಾನು ದುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕಚೇರಿ ಅಲೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ್ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವಳು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವಳ ಪಡಿತರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗಲೂ ಡೆತ್ ಎಂದು ಬಂತು. ಆಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದಾಗ ಸರಿಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರೆಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ದಾಖಲೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ್.
ಸರಿ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ: ಹಲವು ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದು ಅಲೆದು ಸುಸ್ತಾದ ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ್ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಮಗಳನ್ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಲೆದಾಡಿದ ಕಚೇರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಈ ತಪ್ಪು ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ದೂರುದಾರರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯೊಂದನ್ನು ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಇವತ್ತೇ. ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ತರಹದ ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ಗೆ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಂಕುಮ್ಗಾರ್ ಎನ್ನುವವರ ಲಾಗಿನ್ ಇಂದ ಹೀಗಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
