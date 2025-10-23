ETV Bharat / state

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೆ ರೈತರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ: ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೀರುಪಾಲು!

ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Paddy damaged due to rain
ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನೀರಪಾಲು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 23, 2025 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಳೆ ಅವಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಭತ್ತದ ಫಸಲು ರೈತರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದರೆಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಅನ್ನದಾತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ.

ಭತ್ತ ತೆನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಇಡೀ ತೆನೆ ಜೊಳ್ಳು ಆಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ರೈತರ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಮಳೆರಾಯ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹರಿಹರ, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಚಾಪೆಯಂತೆ ಮಲಗಿದೆ.

ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಾನಿ: ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿರಡೋಣಿ ಭಾಗದ ಬೆಳಲಗೆರೆ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಹಳ್ಳಿ, ಕಾರಿಗನೂರು, ಹರಿಹರದ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಭತ್ತ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.60 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 4.5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಭತ್ತ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿರಡೋಣಿ ಭಾಗದ ರೈತ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆ ಬಂದು ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಆ ನೀರು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಭತ್ತ ಜೊಳ್ಳು ಆಗಲಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಮೂರು ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 75 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20-30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕೈಸೇರುತ್ತಿತ್ತು: "ಬೆಂಬಲ ಬೆಲ ಇಲ್ಲದೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರೈತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ‌. ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆ ಕಂಠಕವಾಗಿದೆ. 20-30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೈತ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ‌. ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ರೈತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಮಕೂರು: ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಅಪಾರ ಬೆಳೆ ನಾಶ; ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೂವರು ಸಾವು

TAGGED:

DAVANAGERE
ಮಳೆಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆ ನಾಶ
HEAVY RAIN DAMAGED CROPS
PADDY DAMAGED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.