ದಾವಣಗೆರೆ APMCಗೆ ಆಂಧ್ರದ ಭತ್ತ ಲಗ್ಗೆ: ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಭತ್ತದ ಬೆಲೆ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲು
ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಭತ್ತ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಭತ್ತದ ಬೆಲೆ 600 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ .ಡಿ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 12:30 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಬರಗಾಲದ ಬಿಸಿಗೆ ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿಸದ ಕಾರಣ ಅದೆಷ್ಟೋ ರೈತರ ಭತ್ತವನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬೀಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲ ರೈತರು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ರೈತರು ಈ ಬಾರಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಭತ್ತದ ಕಟಾವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ 4200-4500 ದರ ಇತ್ತು. ದುರಂತ ಎಂದರೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಭತ್ತ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಭತ್ತದ ಬೆಲೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೋಡ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆಯ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಆಮದು ಆಗ್ತಿರುವ ಭತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೊರಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದುವರೆ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಸಿಗದೇ, ಇತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗದೇ ರೈತರು ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 4,200 ರೂ ಇದ್ದ ಭತ್ತದ ದರ, ಇದೀಗ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 3,500-3600 ರೂ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದರ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭತ್ತದ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ತಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಡದೆ ಇದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ರೈತರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಈಗ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಕಿರುವ ಬಂಡವಾಳದ ಜೊತೆ ಈ ಬಾರಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಾಗುವಷ್ಟು ಲಾಭ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಂದ್ರದಿಂದ ಭತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭತ್ತದ ದರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗದೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಭತ್ತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು ಬೇಸರ: ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಭತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಭತ್ತದ ಆವಕದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಂದ್ರದ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿಹೋದ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನ್ನದಾತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಅನ್ನದಾತನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಬೇಕಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಭತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬರದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವುದು ಖಚಿತ.
ಆಂಧ್ರ ಭತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭತ್ತದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ: ಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭತ್ತವನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭತ್ತ ಬಂದಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಭತ್ತದ ದರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಮ್ನ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಕಾಳು ಬೆಳೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಲಾಸ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭತ್ತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೇ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತದ ದರ 3,600 ಇದೆ. 4500 ಇದ್ದ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ 3600 ಆಗಿದ್ದು, 600 ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭತ್ತ ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೇ ಇಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭತ್ತ ಬಂದರೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಆಗಿದ್ದು, ಭತ್ತದ ಕೊಯ್ದ ಕೂಲಿ ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ. ಮಳೆಇಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು" ಎಂದು ರೈತ ರವಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರೈತ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಭತ್ತ ತರಿಸಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 500-600 ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಏನ್ ಬೆಳೆದ್ರು ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೋಡ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ತರಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಿಸಿಲಿ ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ದರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರೋ ಅದೇ ದರ ನಮ್ಮ ಭತ್ತಕ್ಕೂ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಂಧ್ರದಿಂದ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭತ್ತದ ಲಾರಿಗಳ ಲಗ್ಗೆ: ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಳ್ಳಾಳಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಲೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭತ್ತದ ರೇಟು ಕಳೆದ ವಾರ 4,200-4,300 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ದರ ಇತ್ತು. ಈ ವಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಾಡಿಗಳು ಭತ್ತ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕ ಭತ್ತ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಮಿಲ್ಗೆ ಮೂರು ಲೋಡ್ ಲಾರಿ ಭತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಭತ್ತ ಸೀದಾ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಭತ್ತ ಖರೀದಿಗೆ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 4,500 ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ. ರೈತರು ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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