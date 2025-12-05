ETV Bharat / state

ಭತ್ತ ವಹಿವಾಟು ಜೋರು: 2ನೇ ಬೆಳೆಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ

ಭತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಎರಡನೇಯ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತರಿಸಿದೆ.

Paddy
ಭತ್ತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 5, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಯಚೂರು: ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈಗ ಭತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿ‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದರ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಭತ್ತದ ಧಾರಣೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯ ರೈತರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ತಕರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈಸ್ ಮಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ 1,900 ರಿಂದ 2,800 ರೂ.ವರೆಗೆ ದರವಿದ್ದು, ರೈತರು ತುಸು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ 200 ರಿಂದ 300 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಎರಡನೇಯ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಈ ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್ ತಳಿಯ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಸೋನಮಸೂರಿ 1,900ರಿಂದ 2,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಭತ್ತವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಮಿಷನ್ ವರ್ತಕರ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.20 ಲಕ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭತ್ತ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಆವಕವಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಕಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6,105 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,779 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಭತ್ತ ನೆಲಕ್ಕುರಳಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಭತ್ತ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭತ್ತದ ಫಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ದರವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ರೈತರು ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲವೆಂದು ಭತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೆಲ ರೈತರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕಿಗಿರಿಣಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮರಂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂದ ತುಸು ದರ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಸಂತಸ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದರ ಇರುವಾಗ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ದೊರೆಯದೆ ಫಸಲು ತೆಗೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಂಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನದಾತರ ನೇರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಸೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬವಣೆ: ಒಂದು ಟನ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ; ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಯ್ತು ಬೆಳೆ

TAGGED:

RAICHUR
TUNGABHADRA CANAL
ಭತ್ತ ಬೆಳೆ
PADDY TRADE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.