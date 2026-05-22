ದಾವಣಗೆರೆ: ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದ ಭತ್ತ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲು
ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ.
Published : May 22, 2026 at 7:24 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ಮಾಗನಹಳ್ಳಿ), ಅಮೃತ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಂದು ಅವರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತ್ ನಗರದ ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆರ್.ಬಿ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೊಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
"ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಸಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಸೇರಿದ ಐದು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಐದು ಎಕರೆಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇರಡು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂತು ಎಂದರೇ ಒಂದು ಕಾಳು ಭತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವು. ದುರಂತ ಎಂದರೇ ಅದು ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಳು ಸಿಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಅಂದಾಜು 50 ಎಕರೆ ಭತ್ತ ನಾಶ- ಗ್ರಾ.ಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ: ಮಾಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಂದು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಶನಿವಾರದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಂಟಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಂದ ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಅಮೃತ್ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಐವತ್ತು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಬರಲಿದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ಭತ್ತ ಮಾತ್ರ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಂಕರ್ ವಿಹಾರ ಲೇಔಟ್ ಜಲಾವೃತ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಂಕರ ಲೇಔಟ್ನ ಕೆಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹಳೇ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಂಕರ್ ವಿಹಾರ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಶಂಕರ ವಿಹಾರ ಲೇಔಟ್ನ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಳ್ಳದಂತಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಾರದಂತಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಜೊತೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
