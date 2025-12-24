ದುಶ್ಚಟಗಳ ಭಿಕ್ಷೆ, ಸದ್ಗುಣಗಳ ದೀಕ್ಷೆ: ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಟ ಹೋಮ ನಡೆಸಿದ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀ
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವಶ್ರೀಗಳು ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದುಶ್ಚಟ ಹೋಮ ನಡೆಸಿದರು.
Published : December 24, 2025 at 7:46 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಬುಧವಾರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವಶ್ರೀಗಳು ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದುಶ್ಚಟ ಹೋಮ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಶೇಗುಣಿಸಿ, ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಶಿವಬಸವಶ್ರೀಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವಶ್ರೀಗಳು ಮಾಡಿದ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಭಿಕ್ಷೆ, ಸದ್ಗುಣಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು, ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೋಮ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸದಾಶಿವಶ್ರೀಗಳು, ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ, ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಠ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಭಿಕ್ಷೆ ಸದ್ಗುಣಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೋದಾಗ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಶ್ಚಟಗಳಾದ ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ದುಶ್ಚಟಗಳು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಅವರ ಜ್ಯೋತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ನಾವಿಂದು ಚಟಗಳ ಹೋಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಾಗ ಅರ್ಥ: ಗುಬ್ಬಿಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಟಗಳ ದಾಸರಾಗಿರುವ ಯುವ ಸಮೂಹ ಸರಿದಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿಯರ ತಾಳಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿತು. ಸುಮಾರು 75ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಂದ ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಠದಿಂದ 75 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ: ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಶ್ರೀಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಮಠಾಧೀಶರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳ ದೀಕ್ಷೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಂದ ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಯುವಕರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮದ್ಯ, ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ, ಮಟ್ಕಾ, ಇಸ್ಪೀಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾದ ಯುವಕರಿಂದಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಮರಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಸೇರಿ 75 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ: ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 51 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಸ್ತುತ 75 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗಶ್ರೀಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಡಿ.28ರ ವರೆಗೆ ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ: ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮಠಾಧೀಶರು ನಡೆಸುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯರಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ತಂಡ ಮಾಡಿದೆ.
ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ತಂಡದಿಂದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಠಾಧೀಶರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರಿನ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಿವಬಸವಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಣಕವಾಡದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶೇಗುಣಸಿಯ ಮಹಾಂತಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಂತಾಶ್ರಮದ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೂಲೆಗದ್ದೆ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ತಂಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದೇಶದ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: