ಆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗದ ಹೊರತು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕ ವಿ.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಖರೀದಿದಾರ ಶಬ್ರೀಜ್ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕೋರಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
Published : April 8, 2026 at 2:58 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಹನದ ಮಾರಾಟದ ಬಳಿಕವೂ ಅದರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಆರ್ಸಿ)ಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೂ ಆ ವಾಹನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಾಹನ ಅಘಾತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕ ವಿ.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಖರೀದಿದಾರ ಶಬ್ರೀಜ್ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕೋರಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿ.ಅರವಿಂದ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಪಘಾತವಾದ ಬೈಕ್ ನೋಂದಣಿ ಇನ್ನೂ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರದ್ದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಿಹಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಮೃತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಸರಾಸರಿ 2.9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಪ್ಪೆಸಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಮುಂಚೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ. ನಿರಂತರ ಆದಾಯವೇ ಪರಿಹಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2018–19ರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯು 3.5 ಲಕ್ಷ ರು.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ 4 ಲಕ್ಷ ರು.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 33.07 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 14 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 47.15 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ವಾಹನದ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಶಬ್ರೀಜ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.
2020ರ ಜೂನ್ 18ರಂದು ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ಎಂಬುವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವ 33 ಲಕ್ಷ ರು.ಗಳನ್ನು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಬ್ರೀಜ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಬ್ರೀಜ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೃತ ಹನುಮಂತ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮೃತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅವರು ವಾಹನವನ್ನು ಶಬ್ರೆಜ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಶಬ್ರೆಜ್ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.
