ದಾವಣಗೆರೆ: 9 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ 'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ' ಟಗರಿನ ಸಮಾಧಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ; ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮಾಗಮ

ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಟಗರು ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಒಟ್ಟು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ' ಟಗರಿನ ಸಮಾಧಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 26, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ ಟಗರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಖಾಡದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಟಗರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವನಪ್ಪಿತ್ತು. ಆ ಟಗರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂದು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನದಂತೆ ದಫನ್​​ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ತಂಡ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ' ಟಗರಿನ ಸಮಾಧಿ (ETV Bharat)

9 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಾಲೀಕ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್​ ಇಬ್ಬರು ಈ ಟಗರಿನ ಮಾಲೀಕರು. ನೂರಾರು ಕಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹಲವು ಟಗರುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಹವಾ ಮಾಡಿದ್ದ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಿ ಟಗರಿಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ (ಶಿಲ್ಪಿ) ಕಲಾವಿದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯದೆ ಕೇವಲ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದು ಈ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಿಲ್ಪಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುವರು ಕೂಡ ಈ ಟಗರು ಕಾಳಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಿಯ ಸುತ್ತ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಕಂಭಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಕಾಳಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ' ಟಗರಿನ ಸಮಾಧಿ (ETV Bharat)

ಕಾಗಿನೆಲೆ ಪೀಠದ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿ ಶ್ರೀ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗುರು ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀ ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.‌ ಸಮಾಧಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಚಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು, ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಂಟು ಹಲ್ಲಿನ ಟಗರು ಕಾಳಗ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ 'ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ' ಎಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ 9 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

TAGGED:

DAVANAGERE
ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ ಟಗರು
ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿ ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಪೀಠ
ಶಿಲ್ಪಿ ಶಕ್ತಿ
