ದಾವಣಗೆರೆ: ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಫೈಟರ್ ಟಗರು; ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರು
ಮಾಲೀಕರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಫೈಟರ್ ಟಗರಿನ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Published : September 14, 2026 at 9:26 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಫೈಟರ್ ಟಗರು 'ನೀಲಾ' ಅಸುನೀಗಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕರು ಟಗರಿಗೆ ಭಾವುಕ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನಗೋಡು ಸಮೀಪದ ಕರೇಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ಎಂಬುವರು ಈ ನೀಲಾ ಟಗರನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ್ದರು. ನೆಚ್ಚಿನ ಟಗರು ‘ನೀಲಾ’ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಕರೇಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಗುಡಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ‘ನೀಲಾ’ ಟಗರು, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಟಗರುವಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
‘ನೀಲಾ’ ಫೈಟರ್ ಟಗರು ಎಂಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿ ಕಾಳಗಗಳಲ್ಲಿ (ಕಣಗಳಲ್ಲಿ) ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಟಗರು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಟಗರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀಲಾ ಸಾವಿನಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾವುಕರಾದರು. ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಟಗರಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಟಗರು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀಲಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಯಿತು.
ಟಗರು ಮಾಲೀಕ ದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನೀಲಾ ಟಗರನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ವಿನಾಯಕ ಸಾಕಿದ್ದೆವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಟಗರು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕೊಕ್ಕನೂರು, ದುಗ್ಗಮ್ಮನ ಕಣ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೀಲಾ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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