ದಾವಣಗೆರೆ: ಟೀ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಮಾಲೀಕ
ಟೀ ಹಾಗೂ ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಸಮೇತ ಮಾಲೀಕ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 10:22 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ದಾರುಣ ಅವಘಡವೊಂದು ಜರುಗಿದೆ. ಟೀ ಹಾಗೂ ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಾಲೀಕ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಕ್ಯಾಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ (55) ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು. ಮೃತ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಂಕ್ನಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಂದು ಟೀ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಗುಲಿದ ಕಾರಣ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಶೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಲೀಕ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ, ಒಳಗಡೆ ಸಿಲುಕಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ಸುನೀಲ್ ಹುಲ್ಲುಮನಿ, ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಡಿಆರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ಸುನೀಲ್ ಹುಲ್ಲುಮನಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಎಂಬವರು ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪುಟ್ಟ ಬೀಡಿ ಹಾಗೂ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಸಿನಕೆರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಂದು ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಅಂಗಡಿ ಸಮೇತ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೃತರ ಪುತ್ರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಡಿಆರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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