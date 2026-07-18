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ಬೆಳಗಾವಿ: ತನ್ನದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕದ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಲೀಕ ಅರೆಸ್ಟ್​!

ತನ್ನದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

owner-arrested-for-stealing-gold-and-silver-jewelry-from-his-own-shop-in-belagavi
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ನಗದು ಹಾಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಲೀಕ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 7:43 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಾಲೀಕನೇ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕದ್ದು, ಬಳಿಕ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 65.95 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮದೇವ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿ.ಪಿ. ವೇರ್ಣೇಕರ್ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಎಂಬ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 16ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಡೇಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

owner-arrested-for-stealing-gold-and-silver-jewelry-from-his-own-shop-in-belagavi
ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ (ETV Bharat)

ಪೊಲೀಸರು ಕಲಂ: 331(4), 305(ಎ) ಬಿಎನ್‌ಎಸ್-2023ರಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗಿಳಿದಾಗ, ಮಾಲೀಕ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ವೇರ್ಣೇಕರ್ ತನ್ನದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

owner-arrested-for-stealing-gold-and-silver-jewelry-from-his-own-shop-in-belagavi
ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಸ್ಕೂಟಿ (ETV Bharat)

ಆರೋಪಿಯಿಂದ 45 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1 ಸ್ಕೂಟಿ, 62,60,990 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 519.8 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, 6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 31 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, 2,83,010 ರೂ. ನಗದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 65.95 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರನೇ ಭಾಗಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಖಡೇಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಎಂ.ಕೆ. ಧಾಮನ್ನವರ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್​​​​​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್. ಆರ್. ಮುತ್ತತ್ತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಎ. ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ ಬರಗಿ, ಬಿ. ಎಲ್. ಸರವಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ತೇಲಿ, ಆರತಿ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ, ಸುನೀಲ್ ಚವ್ಹಾಣ, ಸದಾಶಿವ ಹಲಗಿಮನಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಾದರ, ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಂಡ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸೋಕೋ ವಿಭಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಭರಮನಿ, ಡಿಸಿಪಿ ನಿರಂಜನ್ ರಾಜೆ ಅರಸ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
JEWELRY THEFT CASE
ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ
ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ
SHOP OWNER STEALS JEWELRY

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