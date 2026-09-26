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ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದೂ ತಾಲೂಕು ಬರ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಕೈ ಸೇರಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರ ಅಳಲು

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ. ಬೋರ್​ವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

OVER HALF OF THE SOWN CROPS LOST IN CHAMARAJANAGAR DISTRICT
ಒಣಗಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 10:24 AM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆ ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗೂ ಪರಿತಪಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮೇವನ್ನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಬೇಕಿದೆ‌. ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೂಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದೂ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಹನೂರು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ತೀವ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೇವು ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತ ಮೊದಲೇ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬದಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನಾದರೂ ಈ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. - ಶಶಿ, ಯುವ ರೈತ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ಗೆ ಏಳೂವರೆ ಸಾವಿರ ಹಣ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಎಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತ ಬಿತ್ತನೆಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗಲಾದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಮೇವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. - ಶಿವಕುಮಾರ್, ರೈತ ಪಡಗೂರು

ಬೋರ್​ವೆಲ್ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳ-ತೊರೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೀರು ತರಬೇಕಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ. - ಮಾದೇಶ್, ಇಂಡಿಗನತ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ಜನವರಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 396.8 ಮಿಲಿಮೀಟರ್​ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 271 ಮಿಲಿಮೀಟರ್​ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಲವಾದ ಜೂನ್, ಜುಲೈ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 193 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೆ 87 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಶೇ.55ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೇ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.76ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ‌.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು, ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 98,768 ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 49 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಷ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಅರಿಶಿಣ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 41 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 11,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಇಳುವರಿ ಬರದೇ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. 14 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜೋಳ, 6 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲಗಡಲೆ, ಎಳ್ಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಮೂನೆಗಳಡಿ ಪರಿಕರ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಗೆ ₹8,500, ನೀರಾವರಿಗೆ ₹17,000 ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ಗೆ ₹22,500ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 83.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪರಿಹಾರ ಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಂಡ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಬೆಳೆನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕಾಲವಕಾಶ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 9500 ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ 18,350 ಮಂದಿ ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಡಿಸಿಎಂ: ಕಳೆದ ಸೆ.​2ರಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ್ದರು. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಡಿಸಿಎಂ, ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, 1 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜೋಳ ಒಣಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಬೋರ್​ವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಡಿಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಹತ್ತಿ, ಬಾಳೆ ಒಣಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರದಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ: ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೇಕಾಣೆ, ಪಡಸಲನತ್ತ, ಇಂಡಿಗನತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೇ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹಳ್ಳ-ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ನಾಗತಂಬಡಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ತಾಸುಗಟ್ಟಲೇ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಗಿರೀಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ: ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಜೋಳ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗೂ ತತ್ತರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಬೇಕಿದೆ‌. ಈಗಾಗಲೇ, ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ: ರೈತ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ, ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಬಾರಿ ಬರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇವು ಕೊಡಿ: ಬರಗಾಲ ಕುರಿತು ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಯುವ ರೈತ ಶಶಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಘೋಷಣೆಯಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲದರ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು NDRF ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ಗೆ ನೀಡಲಿರುವ ಹಣ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವು ಪೂರೈಕೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ: ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬರದಿಂದ ರೈತರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರಗಳು NDRF ಹಾಗೂ STRF ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೇ ರೈತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DROUGHT IN CHAMARAJANAGAR
ಬೆಳೆ ಹಾನಿ
ಮಳೆ ಕೊರತೆ
CHAMARAJANAGAR
DROUGHT IN KARNATAKA

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