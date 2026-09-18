ದಾವಣಗೆರೆ: ವಯಸ್ಕರರಿಗೆ ಕಲಿಯುವ ತವಕ, ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ: ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾದ 76,552 ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು
ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಒಟ್ಟು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 76,552 ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಂದಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 18, 2026 at 4:10 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿದ್ದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದವರು ಘರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನ ಕಾರಣ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಾಗದ ವೃದ್ಧ ಜೀವಗಳು ಇದೀಗ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯುವ ತವಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದರೂ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯುವುದು, ಸುಲಭ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ವಯಸ್ಕರರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷ, 104 ಗ್ರಾಪಂಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 76,552 ಮಂದಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು: ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಒಟ್ಟು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 104 ಗ್ರಾಪಂಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 76,552 ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಂದಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿತವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ವಯಸ್ಕ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಓದು - ಬರಹ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಿತ ಕಲಿಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
2018 ರಿಂದ 2025 - 26ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 96,838 ಜನ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಡಿ 20,286 ವಯಸ್ಕರು ಅಕ್ಷರ ದೀವಿಗೆ ಮೂಲಕ ನವಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ, ತರಬೇತಿ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 1.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಅಂದೋಲನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
20 ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಸ್ವಯಂ ಬೋಧಕರ ನೇಮಕ: ಪ್ರತಿ 20 ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಒಬ್ಬರಂತೆ ಸ್ವಯಂಬೋಧಕರನ್ನು ಇಲಾಖೆ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರಂತೆ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,500 ರೂ. ಗೌರವಧನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2 ತಿಂಗಳವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 200 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 80 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಂಗಮಂದಿರ, ಶಾಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮನೆ, ಮಠ, ಜಗಲಿಕಟ್ಟೆ, ಬಯಲು ಮಂದಿರಗಳೇ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು, ಸವಿಬರಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯಲು ಬರುವ ವಯಸ್ಕರರಿಗೆ ನೋಟ್ಪುಸ್ತಕ, ರಬ್ಬರ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಮೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋಧಕರಿಗೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ, ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ಡಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಲೇಖನಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಬೋಧಕರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ನವಸಾಕ್ಷರರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಸಾದವರೆಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ 2023-24 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 14,401 ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 14,289 ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2024-25 ರಲ್ಲಿ 14401 ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 12,516 ಮಂದಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ವಲಸೆ, ಮರಣ ಹಾಗೂ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 58 ಗ್ರಾಪಂಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 247 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 12,417 ಹಾಗೂ 37,330 ಮಂದಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 29 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 23-24ರಲ್ಲಿ 6 ಪಂಚಾಯಿತಿ 14 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಗರ - ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಬೀದಿನಾಟಕ, ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 9 ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಸೀಮಿತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದಡಿ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಕರೆತರಲು ಪೂರಕ ವೇದಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಪ್ತ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕಲಿಕೆ, ಬಳಿಕ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಹೆಚ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಣ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನವ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು
ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಸಾಕ್ಷರತಾರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರು ಕಲಿತ ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಬರೆಯಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಆಯಾ ಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜನ ವಸತಿ ಹಾಗು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಎಡಭಾಗದ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ, ಬಲಭಾಗದ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ, ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ, ಕೆಳಭಾಗದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಉದ್ದಗೆರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಏಳು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸಪ್ತ ಚಿನ್ಹೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬೋಧಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ರಿಗಳಿಂದ (ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ) ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಲಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು, ಸವಿ ಬಾಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಿಯಲು ಕಲಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಲಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ಪಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಶ್ವತ್ಥರೆಡ್ಡಿ ನಗರ, ಇಂದಿರಾ ಬಡಾವಣೆ, ಇಮಾಂ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿ 1,200 ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅನುಮತಿ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಡೆಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕರಾದ ಜಿಎಪಿ ಶೈಲಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಲ್ಲರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಭಾಗಿಯಾದಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ನಾಡು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಂಜೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ಸ್ವಯಂ ಬೋಧಕರು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸುವುದು, ಸರಳ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಿಸುವುದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವರಕ ಬಳಿಕ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿಯುವುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: