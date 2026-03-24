ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿಗಳು ಬಂದ್
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್, ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.
Published : March 24, 2026 at 4:05 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಗರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಟೀ ಶಾಪ್ಗಳು, ಬೇಕರಿಗಳು ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಅಳಳು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳುವುದೇನು: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಂಬಿ 13 ಲಕ್ಷ ನೌಕರರು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದು, 25 ಸಾವಿರ ಜನ ನೌಕರರು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಬೇಕರಿಗಳು, ಟೀ ಶಾಪ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ: ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವರ್ಗದ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುವುದೇನು: ಸದ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಗ್ರಹಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಿಫನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
