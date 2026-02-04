ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ, ಪಿಎಫ್, 2 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬಾಕಿ: ಹಾವೇರಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕರ ಆರೋಪ
ಪಿಎಫ್ ಎಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಿಂದ ಹಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 4, 2026 at 10:42 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ರಾಜ್ಯ ನೈರುತ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 170 ಚಾಲಕರನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ನೈರುತ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ 170 ಚಾಲಕರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿ ಕರೆದು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಮಯಾವಾಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
170 ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರನ್ನು 11 ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು 12 ತಿಂಗಳ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪೂಜಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯವರು ಪಿಎಸ್, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಎಂದು ಎರಡು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು - ಆರೋಪ: ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ್ 11 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಚಾಲಕರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಸ್ ಗುಂಪಿನವರನ್ನು 24 ದಿನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಈಗಲೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಫ್, ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು 2080 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಇದೀಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಸಹ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಪೂಜಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು?ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದವರು ಇವರು. ಅವರಿಗೆ ಚಾಲಕರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖ್ಯಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ: ನಾವು ದುಡಿದ 11 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ 2080 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೀಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಲು ಹಣವಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ನೀಡಿದವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಟ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅತ್ತಾರ್, "ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಈ ಚಾಲಕರ ಪಿಎಂ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕರ ಹಣ ಪಿಎಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪಿಎಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಎಜೆನ್ಸಿ ಎಂಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಪಿಎಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಸಹ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
