ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ತಲುಪದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್; ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅರೆಬರೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಪೋಷಕರ ಆರೋಪ
ಕಳಪೆ ಶೂ ನೀಡುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ ನೀಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 28, 2026 at 1:44 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,500 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಾಲೆಯ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಇಂದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದರೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ತಾವೇ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅವರೇ ಶೂ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷವೇ ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರು ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಡಿಡಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಬಿಇಒಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಇಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಪೋಷಕರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೂ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರಾದ ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಸದು ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನೀಡಿದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಿರಿ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಆಗದ ಕುರಿತು ಡಿಡಿಪಿಐ ಅವರನ್ನು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, "ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ಗೋದಾಮುನಲ್ಲಿವೆ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸರಿಯಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗದ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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