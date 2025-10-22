ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಹೊರಾಂಗಣ ಉತ್ಸವಗಳು ಆರಂಭ
Published : October 22, 2025 at 7:04 AM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗರಾಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಬುಧವಾರ( ಅ. 22 ರಿಂದ) ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ, ಶ್ರೀ ದೇವರ ಹೊರಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.
ರಾಜ್ಯದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ದೀಪಾವಳಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಗಜಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಜಪೂಜೆ ಮಹತ್ವ ಗುರುತಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಗೋವಿಂದ ಪಂಚಾಂಗ, ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಸವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಗೋಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗೋದೋಳಿ ಲಗ್ನದಂತೇ ಸಂಜೆ ಗೋದೋಳಿ ಲಗ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಆಗಿದ್ದು, ಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ವೇಳೆ ದೇವಾಲಯದ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಹಾಪೂಜೆ ನಂತರ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ: ಈ ಹಬ್ಬದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವವು ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಬಳಿಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉತ್ಸವವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಉತ್ಸವವು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅ. 22ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಉತ್ಸವವು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕುಕ್ಕೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವಗಳು ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಭಕ್ತರು ದೀಪಾವಳಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು, ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು, ಹಾಗೂ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ, ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
