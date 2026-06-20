ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಇಂದು ತೆರೆ: ದೀಪಾವಳಿವರೆಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಉತ್ಸವಗಳಿಲ್ಲ
ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಇಂದು ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಉತ್ಸವದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಾಂಗಣ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಬೀದಿ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
Published : June 20, 2026 at 9:55 AM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಇಂದು(ಶನಿವಾರ) ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನಡಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ದೈವವಾದ ಪುರುಷರಾಯ ದೈವದ ಕೋಲ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ.
ಹೊರಾಂಗಣ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ತೆರೆ: ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷ, ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳ ನಡುವೆ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ದೇವರು ಒಳಗಾಗುವ ಮಹತ್ವದ ನಡಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಲಿನ ಹೊರಾಂಗಣ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ದೇವರು ಒಳಗಾದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಪುರುಷರಾಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಡ್ಡೆ ನಡಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೈವಗಳ ಕೋಲಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಾತನ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿವೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ಒಳಗಾಗುವ ನಡಾವಳಿ ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತವು ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸರತಿ ಸಾಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೇವರು ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಉತ್ಸವದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಾಂಗಣ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಬೀದಿ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಹೊರಬಂದು ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಿನ ನಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಮತ್ತು ದೇವರು ಒಳಗಾಗುವ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪದ ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
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