ನಮ್ಮದು ಕೇವಲ ಕಬ್ಬಿನ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ: ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ
ಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 17, 2026 at 3:02 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: "ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಾಗಿದೆ. ತೊಗರಿ, ಹತ್ತಿ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಭತ್ತ, ಗೋವಿನಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ. ಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ನಾವೂ ನಿಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಿವಿ, ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೈತರ ಪರ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಲುಪುವುದು ಇನ್ನೂ ಮೂರನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಗಬಹುದು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
"ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎರಡೂ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ-ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಬೇಧಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಿರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನೀವು ಬಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ" ಎಂದು ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಂಡರ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸ್, ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.
"ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಎರಡನೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ವರದಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ. ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಮಿತಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಲಾಭ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿ ಸೇರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ದಾಸೋಹದಂತೆ ದಾಸೋಹ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗುರೂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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