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ಗ್ರಾಮೀಣ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು-ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

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ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 10:13 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ(ವಿಶೇಷ) ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (CHCಗಳು) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (PHCಗಳು) ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಯೋಜನವು ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ, ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಹೆಚ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಿಹೆಚ್‌ಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರಿವಳಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಇರಲಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರೆಫರ್​ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮುಂಗಡ ಮಾಸಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಕ್ಲಿನಿಕ್​ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನೋಂದಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್​, ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ನೇಮಕಾತಿ ತೊಂದರೆ, ಅಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಯುವ ವೈದ್ಯರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾಷಾ ಅಡೆತಡೆ, ನಿಂದನೆಯ ಭಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಮಯ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಗೌರವ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ವಾತಾವರಣವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಖಾದರ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 220ರಿಂದ 230 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವೈದ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ನೇಮಕಾತಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

DOCTOR SHORTAGE
HOSPITALS COLLEGES PARTNERSHIPS
ಯು ಟಿ ಖಾದರ್​
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