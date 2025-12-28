ETV Bharat / state

ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್

ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 28, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
ದಾವಣಗೆರೆ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ವರದಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವರದಿ ಬರಲಿ. ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಟೀಕಿಸಿದ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಏನೇ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ಆ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಿರುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಕ್ರಮವೋ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಜಿ ರಾಮ್ ಜೀ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ. ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕನಸು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಎಸ್​​ಐಆರ್ ಹೋರಾಟವು ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 2028ಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್​, ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಿಎಂ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ, ಯಾರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

