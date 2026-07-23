ಯಲಬುರ್ಗಾ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು: ಅನ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು. ಆದರೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 23, 2026 at 4:04 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕನಕಗಿರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಲಬುರ್ಗದ ನಾಯಕರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಗಾವತಿಯ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಭಾಷಣ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು. ಪತ್ರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮಾಜ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಇಂತಿಥವರು ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಹಾಕಬೇಡಿ ಎಂದು ಒಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸಲಿ. ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕು, ಸೋಲಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ದೈವಭಕ್ತ. ಮೇಲೆ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನಂಥ ಹುಚ್ಚ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜನರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನಾ? ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
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