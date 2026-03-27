ETV Bharat / state

ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್

ನಾವು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಈಗ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

RCB COACH ANDY FLOWER
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ (Royal Challengers Bengaluru)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಫ್ಲವರ್, "ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಂಡ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಈಗ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸವಾಲು ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ" ಎಂದು ಫ್ಲವರ್ ಹೇಳಿದರು.

RCB coach Andy Flower
​ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (Royal Challengers Bengaluru)

​ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೆವು. ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ​ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ರಜತ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅದ್ಭುತ. ಅವರು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದು, ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

RCB coach Andy Flower
ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (Royal Challengers Bengaluru)

​ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಲ: ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸಿಖ್ ಸಲಾಂ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಯಾರಿಯೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯಿದೆ" ಎಂದರು

RCB coach Andy Flower
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ (Royal Challengers Bengaluru)

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ​ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್‌ವುಡ್: ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ‌ ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್‌ವುಡ್ ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಲವರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಹೇಜಲ್‌ವುಡ್ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾದರೂ ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ." ಎಂದು ಫ್ಲವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

BENGALURU
RCB
IPL 2026
ಐಪಿಎಲ್​ 2026
RCB COACH ANDY FLOWER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.