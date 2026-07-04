ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಬಳಿಕ ಮಗು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಬೀಳುತ್ತಿದೆ: ಪೊಲೀಸರೆದುರು ದುಗುಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪೋಷಕರು
ಮೊದಲು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು, ಈಗ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಹೆದರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಚುತ್ತೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 4, 2026 at 9:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನನ್ನ ಮಗು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೆಮಿನಿ ಕಂಪೆನಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆದಾರರಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮೃಗೀಯ ವರ್ತನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಸುಜಾತ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿಡಿಯೊ ಸೆರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಮಗುವಿಗೆ ಭಯ: "ಮಗು ಈಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೇನೆ ಅಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಬಿ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಗು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಬೆದರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೊದಲು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು, ಈಗ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಹೆದರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಚುತ್ತೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ದುಗುಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡಿದ್ದ ಸುಜಾತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆದಾರರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೆಮಿನಿ ಕಂಪನಿ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಂಡು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ ಜಿಮಿನಿ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು 2026ನೇ ಜೂನ್ 25ರ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ, ವಿಸ್ಕೃತ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಆಯೋಗದ ತಂಡವು ಜುಲೈ 02ರಂದು ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗವು (NCPCR) ಸಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಯೋಗವು ಜುಲೈ 3 ಹಾಗೂ 4ರಂದು ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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