ಹಾವೇರಿ: ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 18 ಷರತ್ತುಗಳು; ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಒತ್ತಾಯ
ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆಯೋಜಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2025 at 8:02 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಕ್ರೀಡೆಯೆಂದರೆ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಬಾರಿ 18 ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಕರು ಇದೀಗ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ್ ತಮಗೆ 18 ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಐದು ಷರತ್ತುಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಬಳ, ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ರೀತಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹಲವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಏಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಯೋಜಕರು.
ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಿರಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸಹ 18 ಕಠಿಣ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋರಿ ಮಾಲೀಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರ ಸಾವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೂ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೊರಟವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೋರಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದವರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ.
ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರುವ ದ್ರವ್ಯ ಕುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬರುವ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೋರಿ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೋರಿ ಮಾಲೀಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೋರಿಯ ಬಾಲವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೋರಿಗಳು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಓಡುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ತು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೈಕ್, ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯೋಜಕರು.
ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಇರುವುದೇ, ಆದರೆ ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕೋ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಶುವೈದ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೇ ಹೇಗೆ?. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೈತರು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಂಡವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.
