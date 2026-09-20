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ಮಂಗಳೂರು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ: ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಮರುಜೀವ

ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಬುವವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಮೆದುಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿತ್ತು.

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ಮೃತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2026 at 7:21 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೈಗೊಂಡ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ದೊರೆತಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್​ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಸೆ. 19) ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ.ಎಸ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೇಕಾರ್ ಸಮೀಪದ ಬೀರಿ, ಮದೂರು ಸೈಟ್ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ (50) ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದ ಮಹಾನ್ ದಾನಿ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2026ರಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ನಿಗದಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2026ರಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮೆದುಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

ಕುಟುಂಬದ ಧೀಮಂತ ನಿರ್ಧಾರ–ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು: ತೀವ್ರ ಶೋಕದ ನಡುವೆಯೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. 'ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ' ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು: ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲಿವೆ.

ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳು: ಕೆಎಂಸಿ ಅತ್ತಾವರ ತಂಡವು ಎರಡು ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿವೆ.

ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು SOTTO ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಡಾ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ.ಎಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದವು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂಡ: ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ರೆನಿಟಾ, ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಜತೆಗೆ ಡಾ. ಜೇಕಬ್, ಡಾ. ಮೇಘನಾ ಮಾಢಿ, ಡಾ. ಶರತ್ ಬಾಬು, ಡಾ. ಶುಭಾ, ಡಾ. ಅವಿನಾಶ್, ಡಾ. ಶ್ವೇತಾ, ಡಾ. ಚೈತ್ರಾ, ಆರ್‌ಎಂಒ ಡಾ. ಮಧುಸೂದನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯರು, ಓಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಐಸಿಯು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು.

ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು SOTTO ಸಮನ್ವಯ: ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾರ್ಟಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ತಜ್ಞ ಡಾ. ರಮೇಶ್ ತಂಡ, ರಾಜ್ಯ SOTTO ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ನೌಶಾದ್, ಡಿಡಿ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾ. ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಲಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಪದ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ಸಾಗಣೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ.ಎಸ್. ಅವರು, "ಒಂದು ಜೀವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರೂ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವು ಜೀವನದಾಚೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಡುಗೊರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನಗಳು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುತ್ತಾರು ಅಪಘಾತ: ಯುವಕನ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಧಾರ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಮಂಗಳೂರು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ
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