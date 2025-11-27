ETV Bharat / state

10 ಕಿರು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿರು ರಪ್ತು, ಆಮದು ಮರುಚಾಲನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜು; ಅದಿರು ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ-2025ಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು

ರಾಜ್ಯದ ಹತ್ತು ಕಿರು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿರು ರಪ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದಿಗೆ ಮರುಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಿರು ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ-2025ಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತು.

ವಿಧಾನಸೌಧ
ವಿಧಾನಸೌಧ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 27, 2025 at 9:51 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 9:58 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಕಿರು ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ರಪ್ತು, ಆಮದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮರುಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ-2025ರ ಹೊಸ ಕರಡು ನೀತಿಗೆ ಇಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಕಿರು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಆಮದು/ರಫ್ತು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನ: ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಿರುಬಂದರುಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ರಫ್ತು, ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನ Standard Operating Procedure ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ, ವಾರಫೇಜ್ ಶುಲ್ಕ, MGT ಠೇವಣಿಗಳು, ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳು, ಪಾಲನೆ ಆಗದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಶಮನ-ಸುರಕ್ಷತೆ-ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ
ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ರೂಪಿಸಿರುವ "ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ-2025" ಎಂಬ ಹೊಸ ಕರಡು ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ 10 ಕಿರು ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಅದಿರು ರಫ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2010ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2010ರ ಜುಲೈ 26ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 10 ಕಿರು ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಅದಿರು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಾರವಾರ, ಬೇಲೆಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಿರು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿರು ವಹಿವಾಟು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2022ರ ಮೇ 20ರಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಫ್ತು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಪೆಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ, ರಾಜ್ಯ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಅದಿರು ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿದೆ?: ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಅನ್ವಯ 10 ಕಿರು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿರು ರಫ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರವಾರ, ಬೇಲೆಕೇರಿ, ತದಡಿ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಭಟ್ಕಳ, ಕುಂದಾಪುರ, ಮಲ್ಪೆ, ಹಂಗಾರಕಟ್ಟಾ, ಹಳೆ ಮಂಗಳೂರು, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಂದರಿನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 'ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರ'ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್, ಅರಣ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಲಾರಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅದಿರು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಫ್‌ಐಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯ 'ಸಮಗ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕವಷ್ಟೇ ರಫ್ತು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಿರು ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟದಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಅದಿರಿಗೆ 13 ರೂ.ಗಳ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

Last Updated : November 27, 2025 at 9:58 PM IST

BENGALURU
ORE EXPORTS AND IMPORTS
ಅದಿರು ರಪ್ತು ಆಮದು
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ 2025
