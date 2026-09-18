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ಶವಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಮದ್ಯದ ವಾಸನೆ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೃತ ಮದ್ಯಸೇವಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದನೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಕೇವಲ ಶವಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.

BENGALURU ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶವಪರೀಕ್ಷೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 9:52 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಶವಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮದ್ಯದ ವಾಸನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರವಿ.ವಿ. ಹೊಸಮನಿ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಮೃತ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರು ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಾರರು 2026ರ ಅ.27ರಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದನೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಕೇವಲ ಶವಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮದ್ಯದ ವಾಸನೆ ಆಧರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆದ ಅಜ್ಮೀರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಜಂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ ಎಂಬುವರ ಬಳಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. 2007ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಮೃತ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು 2014ರಲ್ಲಿಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್​ 22ರಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಶವಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮದ್ಯದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷ ನ್ 3(1)(ಬಿ)(ಐ) ಅನ್ವಯ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮೃತ ಚಾಲಕನ ಪರ ವಕೀಲರು, ಕೇವಲ ಮದ್ಯದ ವಾಸನೆ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಚಾಲಕ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತವು ಆತನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗದು. ವೈದ್ಯರು ಶವಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮದ್ಯದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ತೀರ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

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TAGGED:

BENGALURU
ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಶವಪರೀಕ್ಷೆ
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ
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