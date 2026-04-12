ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್​​ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಲೀಸ್​ ಕೊಡುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರ ವಿರೋಧ

ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೀಸ್​ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 12, 2026 at 5:24 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​​​ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಲೀಸ್​ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ವಿವಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರಾದ ರಂಗರಾಜು ಅವರು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಲೀಸ್​ಗೆ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅರಮನೆಗಳ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 14 ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಮನೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್ ಅರಮನೆ ಪ್ರಮುಖ. ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿವಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ತರಗತಿಗಳು ಇದೇ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಅರಮನೆಯನ್ನು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್ ಅರಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸ: ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಾದ ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರ ತಾಯಿ ನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್ ಅರಮನೆಯನ್ನು 1902ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 1905ರಲ್ಲಿ ಈ ಅರಮನೆ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. 1955ರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್​​ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿವಿಗೆ ಕೊಡಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ 1959ರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟದಂತಿರುವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್​ ಅರಮನೆಯ ಎರಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್​ಗಳು ಇರುವ ಸುಂದರವಾದ ಅರಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ 123 ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಅರಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ. ಹಳೆಯದಾದ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಹಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್​ನ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು 1.7 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂದು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರತೊಡಗಿತು. ಆಗ ವಿದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಯುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು.

ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್ ಅರಮನೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎನ್​. ಲೋಕನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

