ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 'ಕಾವೇರಿ'ದ ಕಿಚ್ಚು: ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರೈತರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಕರುನಾಡಿನ ಕಷ್ಟ ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 31, 2026 at 2:36 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೆ-ಲೋಟ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ವಿಜಯ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿ, ಕರುನಾಡಿನ ಕಷ್ಟ ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲ್ಲ, ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲನ್ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ವಿಜಯ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅರಿಯಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿ ಮತ್ತೇ ಏನಾದರೂ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದರೇ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ಇಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ-ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧ ತಮಿಳುನಾಡು ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದು: ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿಜಯ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹರಿಯುವ ಚಳುವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು-ದಿಂಡಿಗಲ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದ ರೈತರು: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಬಳಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ದಿಂಡಿಗಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಡೆದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಿದೆ. ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ: ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ತನಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಮೇವು ಪೂರೈಸಬೇಕು, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೋತ್ತಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
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