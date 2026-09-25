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ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಸಿಎಂ: ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತರಾಗದ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಭಾತ್ಯಾಗ

ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

BENGALURU CM DK SHIVAKUMAR ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ASSEMBLY SPECIAL SESSION
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 8:13 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತರಾಗದ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 50:50, 60:40, 70:30 ಯಾವ ಸೂತ್ರಕ್ಕಾದರೂ ಸರಿ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ, ಅವರು ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಲಿ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್​ಗೆ 22 ರೂ. ನೀಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ: ರೈತರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಿದ್ಯುತ್​ಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡದೇ, ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್​ಗೆ 22 ರೂ. ನೀಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು 22, ಕೇರಳ 24 ರೂ.ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10% ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವನು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಕೃಷಿಕ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥ. ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಾರದೇ? ನಾನು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ, ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆ. ರೈತರು ಇಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧದ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದು ಏಕಾಂಗಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಶಾಸಕರು, ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರೂ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ನಾನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ನಾನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ನನಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನಾಯ್ತು ಎಂದು ಈಗ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. 70-80 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಶಾಸಕರಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಮದುವೆ: ಸಿಎಂ‌ ಡಿಕೆಶಿ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಎರಡೆರಡು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಬಂದವರು ಎರಡು ಎರಡು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಡಜನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಧಾರವಾಡದವರು, ಕಾರವಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸರ್ ಅದೇನೊ ಎರಡು ಮೂರು ಮದುವೆ ಯಾರದ್ದು?. ಅವರ ಎರಡು ಮೂರು ಮದುವೆ ಕತೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್?. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರಲ್ಲ. ನೀವು ಎಂತ ಕಲಾವಿದರು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು‌. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಬೇಡ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಎಂದರು.

ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಗ್​ನಿಂದ ಹೊರ ಬನ್ನಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ನೀವು ಮೊದಲು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಗ್​ನಿಂದ ಹೊರ ಬನ್ನಿ. ಮಾತೃಹೃದಯವಾಗಿ ಪಿತೃ ಹೃದಯವಾಗಬಾರದು. ಪಿತೃ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೃ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಜೀವ ಕೊಡೋ ಮಾತೃ ಆಗಿ. ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಟ ಸೇರಿ. ರೈತರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡಿ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೈಮುಗಿದು ಕೋರಿದರು.

ಇದೊಂದು ಕಟುಕ ಸರ್ಕಾರ, ಹೃದಯ ಹೀನ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಲ್ಲ, ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ದಸರಾ ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ರೈತರಿಗೆ 2,500 ರೂ. ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತಾ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು.

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BENGALURU
CM DK SHIVAKUMAR
ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ
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