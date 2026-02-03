ETV Bharat / state

ಅಬಕಾರಿ ಅಕ್ರಮ ಗದ್ದಲ: ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ನಿರಾಕರಣೆ; ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸದನದಲ್ಲೇ ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ

ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸದನದಲ್ಲೇ ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ
ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 3, 2026 at 9:48 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 9:56 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ‌ 69ರಡಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಚರ್ಚೆ ಸಂಬಂಧ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ.‌ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ‌. ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ತಂದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಐದು ವರ್ಷ ಇದ್ದವರು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ‌. 48 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 14,101 ಆನ್ ಲೈನ್ ಸನ್ನದು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಲ್ 7 ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 16 ಹಂತದ ಲಾಗಿನ್ ಬದಲು ಏಳು ಲಾಗಿನ್‌ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌. 41 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇನಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 40-50 ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಇ-ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನಾಗರಾಜಪ್ಪನ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮುಂಚೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಆಡಿಯೋ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ?. ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಪಿಎ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರಾ?. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಡಿಸಿ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ಎಂಬವರು ಮೈಕ್ರೋ ಬಿವರೇಜ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸಿಎಲ್ 7ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಸಿಎಲ್ 7ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಅವರು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ ಎಂದರು.

ಆರೋಪ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಜೆ.ಡಿ.ನಾಗಶೈಯನನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರಾ?, ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರಾ?. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?. ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು?. ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ, ಕೋವಿಡ್ ಹಗರಣ, ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಆರೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಆರೋಪ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಸುಧಾರಣೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?. ದಲಿತ ಎಂದು ನಾನು ಶೀಲ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸಿಎಲ್ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕು. ನಿರಾಧಾರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆರೋಪ, ಆಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟು: ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇರೆಯವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ನಾನೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತನಾ?. ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇತ್ತಾ?. ಆಗ ರಾಜಿನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿದರಲ್ಲ. ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಡಿಸಿ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಪಿಯೋನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಲೂಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ‌. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಏಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ?. ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವರದಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಪಾಲು ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಡಿಸಿಯವರ ಆಡಿಯೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ?. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು. ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸದನವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ: ಇತ್ತ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಸದನ ಮುಂದೂಡಿದರೂ ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಒಳಗೇ ಉಳಿದು ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಸದನದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

