ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಹಗರಣದ ಗದ್ದಲ: ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು

ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿರೋದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

LEGISLATIVE ASSEMBLY
ವಿಧಾನಸಭೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 23, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಗರಣ ಸಂಬಂಧ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು.‌ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.‌

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ.ಅಶೋಕ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿರೋದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ನಿಯಮ 69ರ ಅಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲ, ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ನಡೆಸಿದರು.

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳುಹಿಸ್ತಿರೋದು ನಿಜ. ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಾಖಲೆ ಇವೆ. ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏಕೆ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ದ; ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಲಂಚದ ಆಡಿಯೋ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ಲಂಚ ಕೇಳಿರೋ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಿರಿ.‌ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಿದ್ಧ. ನೋಡಿ ನಾನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಹರಾಜು ಹರಾಜು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರ. ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ‌. ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಿತೂರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.‌ ಆಗ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು‌.‌ ಲಂಚದ ಆಡಿಯೋ ಕುರಿತು ಲೋಕಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದು, ಸದನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.

