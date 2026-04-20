ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸೋಲಿಸಿ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿವೆ: ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.

Published : April 20, 2026 at 2:05 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದವು ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚುವ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ, ಡಿಎಂಕೆ ಮಾಡಿದವು ಎಂದರು.

ಯಾವುದೇ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನೇ ಮೂರರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೂರು ವಿಧೇಯಕಗಳ ಜಾರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವು. ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ವಿಧೇಯಕ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದವು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವಮಾನವನ್ನು ಮರೆಯಲಾರಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ‌. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸನಗರ ಭಾಗದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.

