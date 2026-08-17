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ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟು: ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ

ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

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ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 2:59 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಕಳಂಕಿತ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕಳಂಕಿತ ಸಚಿವರನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದು, ಈಗ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ (ETV Bharat)

ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಕಳಂಕ ಇರುವ ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಗೌರವ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಬಾರದು‌. ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಚಿವನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ನಾಗೇಂದ್ರ ವಜಾ ಮಾಡಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು‌. ಇಂತಹ ಕಳಂಕಿತ ಸಚಿವರನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಬಾರದು. ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದು, ಸದನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸದನ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ ಓದುತ್ತಾ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದೆ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ. ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಸದನ ನಡೆಯಬೇಕು. ಏಕಾಏಕಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇತ್ತ ವಿಪಕ್ಷ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಜಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು.‌ ಬಳಿಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸದನವನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿದರು.

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BENGALURU
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ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ
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