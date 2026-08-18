ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ರೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಣ ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ.
Published : August 18, 2026 at 7:34 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭೋಜನದ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದವು.
ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ರೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಣ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು. ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸುಗಮ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಏನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದುಂಡಾವರ್ತನೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸದನ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಜೋರಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 187 ಕೋಟಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ದಲಿತರ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮಾತುಗಳು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಕಡತಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಡಳಿತ - ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ತೀವ್ರವಾಯಿತು. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ v/s ಸಚಿವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ: ಈ ವೇಳೆ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯುತು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಚಿವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ನೀನು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ಬರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣರ ನಿಲುವಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಸ್ಪೀಕರ್: ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ನಿಯಮ 69ರಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಯಾವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೀರ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ನಿಲುವಳಿ ವಾಪಸ್ ಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಬರ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮುಡಾ ಹಗರಣ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
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