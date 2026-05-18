ರೈತರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ: ಆರ್. ಅಶೋಕ್
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾವೇಶದ ಕುರಿತು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 18, 2026 at 6:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ರೈತರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾವು, ಅಡಿಕೆ, ಟೊಮೆಟೋ, ಬಾಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಚಿವರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬಂತೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾವೇಶದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಜನ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಹಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಡಿಸಿ 12 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ?. ಇವರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ 12 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ತಿಂದು ತೇಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೇ 17ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ 10.4%ಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 137 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು 37 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 700 ಕೋಟಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ದರವನ್ನು 60% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರೈತರ ಪರ, ಬಡವರ ಪರ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 22.61ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 2,423 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2,971 ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ 17 ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದೆ. ಭತ್ತಕ್ಕೆ 72 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಳ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಮಾಲ್ಕಂಡಿ ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ರಾಗಿ, ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ನೆಲಕಡಲೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಎಳ್ಳು, ಹತ್ತಿ, ಸೋಯಾಬಿನ್ಗೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಚಿತ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಬಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ರೈತರ ಶಾಪದಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ : ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪುಂಗಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಕೃಷಿ ವಿವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆನೇ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತನಿಖೆನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಈ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಿರಿಯೂರಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪುಂಕಾನು ಪುಂಕವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಯಾಯ. ನೀಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ CBI ಅನೇಕರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ.?. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ವಾಹನ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಿತವ್ಯಯದ ಕರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಪೊನ್ನಣ್ಣನ್ನವರನ್ನು ಕೇಳಲಿ. ಅವರು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
