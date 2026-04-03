ಸಿಎಂ ಆಗಿ ನಾನೇ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಲಿ: ಆರ್ ಅಶೋಕ್
Published : April 3, 2026 at 6:08 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ : ಸಿಎಂ ಆಗಿ ನಾನೇ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಲಿ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಜನ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ದಾವಣಗೆರೆ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಜಾತಿವಾದಿ ಯಾರು?. ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಿದವರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಅವರೇ ಜಾತಿವಾದಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯರನ್ನು ತೆಗಳುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ 23 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನವರು 16 ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಅನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಪುಂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ, ಇವರು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಮಾನಗೆಟ್ಟವರು : ಈ ಸರ್ಕಾರ ಗುಂಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಒಂದು ದಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾನಗೆಟ್ಟವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಗೆಟ್ಟವರು. ಮೂಡ ಹಗರಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಡವೆ ಕೊಡಲು, ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಈ ಹಗರಣದ ಹಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು 40% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ನೀವೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಎಂದು ಪಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾನಗೆಟ್ಟವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಜೇಬುಗಳ್ಳರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಜೇಬುಗಳ್ಳರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?. ನೀವು ದರೋಡೆಕೋರರು, ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಬಸ್ ದರ 15%, ಮೆಟ್ರೋ, ವಿದ್ಯುತ್ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತೆ ಇಡಲು 1.5% ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಾನು ಸಾಲದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳದ್ರಿ. ಖಾಕಿ ಡಬ್ಬಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು. ನೀವು ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. 52% ರಷ್ಟು ಸಾಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಣೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಗಲು ದರೋಡೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಪರ ಸಿಟಿ ರವಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ : ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸ ಕರಿಯಪ್ಪನವರ ಪರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿಯವರು ನಗರ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸ ಕರಿಯಪ್ಪನವರ ಪರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿಯವರು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ ಅವರನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಬಿ. ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಿ. ಜಿ. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಲೋಕಿಕೆರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು, ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದ್ದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಲಿತ ನಾಯಕನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ : ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಮುಲು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆದೋಸೆ ಫೇಮಸ್. ಆದರೆ, ಬೆಣ್ಣೆದೋಸೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ. ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆನೂ ಇಲ್ಲ, ದೋಸೆನೂ ಇಲ್ಲ. ತಾತ, ಮಗ, ಸೊಸೆ ಈಗ ಮೊಮ್ಮಗ. ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಲಿತ ನಾಯಕನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. 1952ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಖುದ್ದು ನೆಹರು, ನಾರಾಯಣ ಖದಲೇಕರ್ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲಿಸಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದಲಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ತಂದು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಮನೂರು ಮೊಮ್ಮಗನ ವಿರುದ್ದ ಜನ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆದ್ರೂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ದಲಿತರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತಾ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸಿತು. ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕರು