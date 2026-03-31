ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 4:45 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. 12 ಅಂಶಗಳಿರುವ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ‌

ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​ ಇಂತಿವೆ

ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ (ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್) : ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು. ಸುಧಾರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮಗುರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧೇಯ.

ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ. ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 39 ಸ್ಲಂ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮಾದರಿ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ. ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮತೋಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ.

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು, ಉಚಿತ ಸಂಚಾರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್'ಗೆ ರೂಪಾಂತರ. ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಗರಡಿ ಮನೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.

ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ : ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ (MSME) ಉತ್ತೇಜನ. ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ.

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನಗರ ನಿರ್ವಹಣೆ : ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಮನೆಮನೆಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ.

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ : ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳು. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ.

ರೈತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ : ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಸಿ, ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಗುವುದು. ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತ ಬಳಲಿದಾಗ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ.

ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ : ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ "ಜನಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ" ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ : 24x7 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆ - ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ : ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧುನೀಕರಣ (LED).

ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ : ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ.‌ ಎಸ್. ಎಸ್.​ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಧಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದರ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ದಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ' ಎಂದರು.‌

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರು ಇದ್ಯಾ?. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ಸಾಲದ ರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ 81 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, 2024 ರಲ್ಲಿ 91 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಲೆ‌ ಮೇಲೆ 1.40 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ‌, ಮಜಾವಾದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಅಕ್ಕಿಯ ಹಣ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. 17 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಹಣವೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇದ್ದಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್‌‌ ಮಾಡ್ತಿನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಲ್ಲು ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ತೋರಿಸಿ. 3617 ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 14 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬಸ್​ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟಯರ್​ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿವೆ : ಬಸ್​ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟಯರ್​ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಟಿಪ್ಪರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಾ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಬಿಕ್ಷುಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಣವನ್ನೂ ಕೂಡ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.‌ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ವಯನಾಡಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ?. ರಾಹುಲ್‌ಗಾಂಧಿಯನ್ನು‌ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳ್ತೀರಿ?. ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್​ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

'ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್​ಗಳಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಡುವಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್​ಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 60% ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಲಂಚವನ್ನು ಪೋನ್ ಪೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರ. ಭ್ರಷ್ಟ ಮನೆಹಾಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿಕೆಶಿ ಕಡೆಯವರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಬಣ ಬಡಿದಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮೇಕೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಚಾಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಣಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ತ ಇದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

