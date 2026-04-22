ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಲಿ: ಅಶೋಕ್ ಲೇವಡಿ

ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸೋರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಲಿ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Published : April 22, 2026 at 7:09 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸೋರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಲಿ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಂಬಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಲಿ. ಅವರು ಹೋಮ ಕುಂಡಗಳನ್ನು, ಅಗ್ನಿಕುಂಡಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಯಾರು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರೆವೋ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರೋ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು, ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಟೀಕೆಗಳೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆತಂಕದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ರೆ ಕೂರಲು ಆಗಲ್ಲ, ಕೂತ್ರೆ ಏಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಜನರಿಂದ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಯಾರು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವಿಧಾ‌ನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ, ಸೈನಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೂಡಲೇ ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಖರ್ಗೆಯವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರನ್ನ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ‌ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು‌.

ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಎಸ್ಐಟಿ ಯಾಕೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ?. ಯಾರ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ?. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಹಾಕಿ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ‌ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ?. ಕೂಡಲೇ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಜಿಬಿಎ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲಾ ಓಪನ್ ವಾರ್. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವೆ ಓಪನ್ ವಾರ್ ನಡೀತಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಡಿಕೆಶಿ ಕೇಳೋದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೆಗ್ ಹಾಕೋರೆಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಸದ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಸ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆಯೇ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಹೋಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿದು, ಇವರಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋ ದಿನಗಳು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

R ASHOK

