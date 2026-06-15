ಕಸದಿಂದ ಕಾಸು ಹೊಡೆಯುವ ಸಂಚು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಲಗೇಜು: ಆರ್. ಅಶೋಕ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 15, 2026 at 5:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಸದಿಂದ ಕಾಸು ಹೊಡೆಯುವ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಲಗೇಜು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧನಾಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಸದಿಂದ ಕಾಸು ಹೊಡೆಯುವ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಲಗೇಜು. ಕಸದಿಂದ ರಸ, ಕಸದಿಂದ ಕಾಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವಾಸ್ತವ ವರದಿ ಕೊಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಇರೋದು ಸಿಎಂ ಅವಧಿ 1 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು 30+30 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಝೆಂಜೀ, ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಪೀಳಿಗೆವರೆಗೂ ಈ ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ಹಗರಣ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡೋದು ನ್ಯಾಯಾನಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್?. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಟನಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ಹಗರಣವನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ₹39,437 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಈ ಕಸದ ಹಗರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರೂ ಸಿಎಂಗೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಡಿ: ಕಸದ ಮಾಫಿಯಾದ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂಬ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಜನರ ಏಜೆಂಟ್ ಕಸದ ಮಾಫಿಯಾದ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರೋದು ನೀನಪ್ಪ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್. ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಜನರ ಮೇಲೆ 39,437 ಕೋಟಿ ಹೊರೆ ಹಾಕಿ ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರೋದು ನೀವು. ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ಭೂತದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಬಿಐಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿಗೆ ತಾಕತ್ ಇದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಕತ್ ಇರೋರೇ. ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ಹಗರಣ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.
ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿರೋದು ಅಶೋಕ್ ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಎಂಬ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿದರೂ ನನಗೆ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ. ನಾನು ಸತ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಇಳಿಸೋದು ಮುಂದುವರೆಸೋದು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂದರು.
ಬಿಡದಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಈಗ ಬಿಡದಿ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತೆಂಗಿನಮರ, ಅಡಿಕೆ ಮರ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡ, ತರಕಾರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ನಾಶ ಆಗಬಹುದಾ?. ಇಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಬಹುದು, ನಿಕೋಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಬಾರದು. ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂದಿ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಇಲ್ಲೂ ಬಿಡದಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿಸಲು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯೋಜನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಿ?. ಬಿಡದಿ ಲೇಔಟ್ ಎಲ್ಲಿ?. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?. ನೌಕಾನೆಲೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಏಡಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಹಸುಗಳಿಗೆ, ಕುರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದು ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಮೋಸ ನೋಡಲಿ. ಈ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚಕಾರ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ?. ಡಿಕೆಶಿಗೆ ತಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ, ನೀನಿರೋದು ಮೂರೇ ವರ್ಷ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಡಿಕೆಶಿ ನೀನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಟನಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ, ಬಿಡದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ?. ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಕಲ್ಲಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಎಂದರು.
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